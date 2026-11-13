Un’esercitazione complessa per verificare l’efficacia delle procedure di emergenza in materia di sicurezza portuale, antincendio e contrasto all’inquinamento marino si è svolta nella giornata di mercoledì 11 novembre 2026, al porto di Oristano-Santa Giusta, con il coordinamento della Capitaneria di porto e la partecipazione dei principali soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze.

Lo scenario simulato ha previsto l'infiltrazione di persone ostili all'interno dell'area portuale, seguita dalla deflagrazione di un ordigno artigianale in prossimità di una nave mercantile. L'esplosione ha provocato, nella simulazione, un incendio a bordo e lo sversamento in mare di idrocarburi inquinanti.

L'attività ha consentito di testare innanzitutto le procedure di comunicazione tra le diverse sale operative e la capacità di risposta coordinata del sistema portuale di fronte a un evento critico. Sono state quindi attivate le procedure di allarme e disposta l'evacuazione dell'area interessata, mentre sul campo si sono svolti gli interventi antincendio e le operazioni di contenimento e recupero degli inquinanti.

Particolare attenzione è stata riservata al coordinamento degli interventi e alla corretta successione delle operazioni, per evitare sovrapposizioni e interferenze tra i diversi operatori impegnati nell'emergenza.

All'esercitazione hanno preso parte, oltre alla Capitaneria di porto, l'Autorità di Sistema Portuale, i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, gli operatori portuali e i servizi tecnico-nautici.

L'iniziativa rientra nel programma delle attività periodiche di prevenzione e addestramento previste dalla normativa in materia di sicurezza portuale e tutela dell'ambiente marino. Un'occasione per verificare e aggiornare i protocolli operativi, rafforzando il coordinamento tra gli enti coinvolti e migliorando gli standard di sicurezza dell'intera comunità portuale.