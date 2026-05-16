Ancora tensioni in Medio Oriente, dove gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto.

"Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra", è quanto riferiscono i media israeliani, mentre Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in "intensi preparativi".

Tra le opzioni belliche, ci sarebbero "bombardamenti aggressivi contro obiettivi militari e raid per sottrarre l'uranio". Teheran avrebbe predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni Paesi europei "stanno trattando per il passaggio".

Intanto, il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, ha inviato una lettera al Papa Leone XIV, elogiando la posizione morale del pontefice sulla guerra, sottolineando l'importanza di un approccio realistico ed equo da parte della comunità internazionale, ed esortando le nazioni del mondo a "contrastare le richieste illegali e le politiche avventuristiche e pericolose degli Stati Uniti".