Nel weekend da venerdì 15 maggio fino a domenica 17 maggio, i turni delle guardie mediche saranno attivi in diverse sedi in Ogliastra. Il servizio sarà garantito dalle ore 20:00 del venerdì 15 maggio fino alle ore 8:00 del lunedì 18 maggio. La sede della guardia medica di Bari Sardo sarà operativa dalle ore 10:00 del sabato 16 maggio fino alle ore 8:00 della domenica 17 maggio, e successivamente dalle ore 20:00 fino alle ore 8.00 del lunedì 18 maggio.

Il punto di continuità assistenziale di Ilbono sarà attivo dalle ore 20:00 del venerdì 15 maggio fino alle ore 8:00 del sabato 16 maggio, e poi dalle ore 10:00 alle ore 20:00 dello stesso giorno. A Seui, il punto di continuità assistenziale sarà in funzione dalle ore 20:00 del venerdì 15 maggio fino alle ore 8:00 del sabato 16 maggio, e successivamente dalle ore 20:00 fino alle ore 8:00 della domenica 17 maggio.

La sede della guardia medica di Talana sarà attiva dalle ore 20:00 del venerdì 15 maggio fino alle ore 8:00 del sabato 16 maggio, e poi dalle ore 10:00 alle ore 20:00 dello stesso giorno. Inoltre, il punto di continuità assistenziale sarà attivo dalle ore 20:00 della domenica 17 maggio fino alle ore 8:00 del lunedì 18 maggio.

A Villagrande Strisaili, il punto di continuità assistenziale sarà operativo dalle ore 20:00 del venerdì 15 maggio fino alle ore 8:00 del sabato 16 maggio, e successivamente dalle ore 20:00 fino alle ore 20:00 della domenica 17 maggio.

I cittadini che necessitano di assistenza possono contattare direttamente il Numero Europeo Armonizzato 116 117. Sarà attivato un collegamento con un medico di una postazione di continuità assistenziale vicina per una consulenza telefonica o, in caso di necessità, con il servizio di Emergenza Urgenza 118.