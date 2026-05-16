Un pomeriggio di terrore quello di oggi, sabato 16 maggio, a Modena dove un'auto che viaggiava a velocità sostenuta ha travolto una decina di pedoni.

Come riporta TgCom 24, ci sono sette persone ferite, con almeno due di loro in condizioni gravi. Il conducente coinvolto, identificato come Salim el Koudri, 31 anni, originario di Seriate, in provincia di Bergamo, e residente in provincia di Modena, è stato fermato dalle autorità dopo che la sua corsa è terminata schiantandosi contro la vetrina di un negozio.

Dopo l'investimento, si sarebbe allontanato a piedi e, mentre cercava di fuggire, ha brandito un coltello e ferito un passante che cercava di fermarlo. L'uomo giovane è stato catturato dalle autorità insieme all'aiuto di alcuni residenti.

Come riporta il quotidiano online, l'uomo avrebbe agito "per rancore perché si sentiva bullizzato", ed è stata esclusa la pista del terrorismo.