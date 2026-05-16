È terminato oggi, sabato 16 maggio, il raduno Nazionale del Motoclub Polizia di Stato, l'evento su due ruote che ha visto la partecipazione di circa 150 motociclisti provenienti da varie parti d'Italia dallo scorso giovedì 14 maggio.

Il viaggio in moto ha permesso di valorizzare completamente un percorso straordinario, mettendo in evidenza l'unicità e la bellezza paesaggistica di ogni singola tappa. Il percorso è iniziato con visite alle eccellenze locali di Alghero, la suggestiva "Grotta Verde" di Capo Caccia e la rinomata spiaggia de "La Pelosa" a Stintino; successivamente, la carovana si è spostata verso l'entroterra di Buddusò, concludendo il tragitto nella città di Sassari.

Durante l'intero percorso, i partecipanti hanno dimostrato e promosso il rispetto rigoroso delle norme stradali e l'adozione di comportamenti prudenti alla guida, sottolineando come la passione per le moto debba sempre essere accompagnata dalla tutela della vita e dall'educazione stradale.

Come punto culminante dell'iniziativa, i partecipanti sono stati ufficialmente accolti calorosamente dal personale della Questura di Sassari. Questo incontro ha rappresentato un momento significativo di condivisione istituzionale, mirato a riaffermare i valori di coesione, vicinanza e senso di appartenenza che legano il Club alle donne e agli uomini della Polizia di Stato.