Per celebrare la Giornata Mondiale della Fibromialgia il prossimo martedì 12 maggio 2026, Sassari si prepara ad accogliere un evento di grande impatto sociale e simbolico dedicato alla sensibilizzazione su una malattia spesso misconosciuta.

L'iniziativa è organizzata da Coros de Fibro ODV, un'associazione impegnata nella diffusione della consapevolezza sulla fibromialgia e nella difesa della dignità delle persone affette da questa patologia. La giornata prenderà il via con il banchetto solidale delle petunie, che si svolgerà presso l'Emiciclo dalle 10:00 alle 19:00. Le petunie solidali rappresentano un gesto semplice ma carico di significato, poiché il fiore diventa simbolo di forza, fragilità e speranza. Ogni contributo raccolto durante l'evento verrà destinato a sostenere le attività informative dell'associazione, contribuendo a consolidare una rete di sensibilizzazione sempre più essenziale.

Le petunie diventano così un messaggio collettivo per dare voce a coloro che combattono quotidianamente il dolore cronico e le sfide spesso invisibili legate alla fibromialgia.

Il momento clou della giornata avverrà alle 21:00, quando i cittadini sono invitati a riunirsi in piazza del Comune di Sassari, di fronte a Palazzo Ducale, che sarà illuminato di viola, il colore internazionale della fibromialgia. Questa illuminazione viola sarà un segnale tangibile per rendere visibile ciò che troppo spesso rimane nascosto, e per riconoscere il valore e la dignità delle persone che convivono con questa malattia.

Le testimonianze dirette dei pazienti, condivise di fronte al Comune, renderanno questo momento ancora più toccante. Breve racconti di vita vera daranno voce all'esperienza quotidiana della fibromialgia: il dolore persistente, la fatica invisibile, la difficoltà a essere compresi e creduti, ma anche la resilienza e la determinazione nel proseguire nonostante le difficoltà. Sarà uno spazio di ascolto autentico in cui la piazza diventerà un luogo di condivisione e consapevolezza collettiva.

“Accendere il Palazzo Ducale significa accendere l’attenzione su una realtà che spesso resta in ombra” è il messaggio che accompagna l’iniziativa. Coros de Fibro ODV rinnova così il proprio impegno: dare voce a chi non ne ha abbastanza, costruire consapevolezza e promuovere un cambiamento culturale che metta al centro la persona e la sua esperienza. Il 12 maggio Sassari si vestirà di viola, ma soprattutto di storie, di presenza e di umanità condivisa. Una giornata per vedere, ascoltare e riconoscere. Una giornata per non lasciare nessuno invisibile.