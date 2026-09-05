Avrebbe dato in escandescenze durante un volo di American Arlines, decollato da Dallas e diretto a New York: per questo, un 67enne dell'Arizona è stato legato con il nastro adesivo da altri passeggeri.

Secondo quanto riportato dalle testate nazionali, l'uomo avrebbe iniziato a urlare "parolacce e insulti razzisti", tentando addirittura di strangolare a mani nude il suo vicino.

A quel punto sarebbero intervenuti, come riporta Tg Com 24, due passeggeri, ex agenti delle forze dell'ordine, che lo avrebbero bloccato alla sua sedia partendo dalla testa, poi le braccia e il busto, e chiudendogli i polsi con delle fascette fornite lor dagli assistenti di volo. L'uomo, secondo quanto riportato, avrebbe continuato a dileguarsi ferendosi.

A causa della vicenda, il volo è stato dirottato a Baltimora, dove alcuni agenti delle forze dell'ordine e dell'Fbi hanno arrestato il 67enne. Poi il volo è ripartito per la destinazione prevista.