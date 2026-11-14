Maxi sanzione da 805 milioni di euro a Meta per l'accesso alle fotografie e ai video degli utenti senza un consenso specifico. Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la società per il funzionamento di una particolare funzionalità dell'App Facebook per dispositivi Android.

Al centro del provvedimento c'è la funzione "Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook", disponibile dal 2023, che durante la navigazione sul social propone fotografie e video presenti nella galleria dello smartphone come possibili contenuti da pubblicare.

Secondo quanto comunicato dal Garante, "la società ha avuto accesso a fotografie, video e relativi metadati conservati negli smartphone degli utenti italiani senza aver acquisito un consenso specifico e senza averli adeguatamente informati".

La contestazione riguarda dunque l'accesso ai contenuti conservati nei dispositivi degli utenti attraverso una funzione che propone immagini e filmati durante la navigazione su Facebook.

Il provvedimento prevede anche un intervento sulle modalità di funzionamento della funzione. Entro 60 giorni dovrà infatti essere disattivata, in modo da non risultare più attiva per impostazione predefinita.