Una giornata di solidarietà, impegno concreto e vicinanza ai più fragili: la Brigata "Sassari" ha partecipato alla 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, mettendo a disposizione mezzi e personale per supportare le attività di raccolta e distribuzione dei generi alimentari in Sardegna.

In particolare, i veicoli dell'Esercito, appartenenti al Reggimento logistico e al 45° Reparto Comando e Supporti Tattici "Reggio" della Brigata, hanno assicurato il trasferimento dei prodotti raccolti nei diversi punti dell'Isola verso i centri di stoccaggio, da cui saranno successivamente distribuiti alle strutture aderenti alla rete solidale.

Una collaborazione che si rinnova nel tempo e che conferma il sostegno dei "sassarini" a un'iniziativa nata nel 1997 per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della povertà e promuovere un gesto semplice, ma dal valore concreto: donare una parte della propria spesa a chi attraversa un momento di difficoltà.

I numeri della precedente edizione raccontano l'importanza di questa rete di solidarietà. In Sardegna, grazie anche all'efficienza organizzativa e logistica, sono state raccolte e distribuite circa 150 tonnellate di alimenti a 135 strutture caritative convenzionate. Tra queste mense per persone in difficoltà, comunità per minori, banchi di solidarietà e centri di accoglienza, che hanno potuto sostenere complessivamente circa 21mila persone.

La Sardegna rappresenta una delle 22 sedi regionali della Rete Banco Alimentare, una realtà che ogni anno mobilita volontari, associazioni, istituzioni e cittadini in un grande gesto collettivo di solidarietà.