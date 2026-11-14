Saranno soprattutto storie su vite cambiate e testimonianze a caratterizzare la mattinata di mercoledì 18 novembre al Teatro comunale di Sassari, dove dalle 9 si terrà il convegno conclusivo del progetto "Fuori dal giro: educare per prevenire", promosso dalla Polizia locale.

L'iniziativa sarà dedicata alla sensibilizzazione dei giovani sui rischi legati al consumo di alcol e sostanze stupefacenti, attraverso un momento di confronto che metterà al centro non soltanto l'informazione, ma anche le esperienze personali e le conseguenze concrete delle dipendenze.

Tra gli interventi più significativi sono previste due testimonianze particolarmente toccanti: quella di un ragazzo che da due anni si trova in una comunità per affrontare un percorso di disintossicazione e quella di una madre che racconterà il dolore per la perdita del figlio, un liceale morto dopo aver assunto un cocktail di sostanze stupefacenti.

Due esperienze diverse, unite dalla volontà di trasformare il vissuto personale in un'occasione di consapevolezza per gli altri. Un messaggio rivolto soprattutto agli studenti, affinché possano comprendere i rischi delle dipendenze e il peso che determinate scelte possono avere sulla propria vita e su quella delle persone vicine.

Il convegno rappresenta il momento conclusivo di un percorso educativo avviato nell'ottobre 2025 e che ha coinvolto 14 istituti superiori della città, attraverso incontri e attività di informazione, ascolto e sensibilizzazione. Un progetto nato con l'obiettivo di promuovere tra le nuove generazioni una maggiore conoscenza dei fenomeni legati alle dipendenze, incoraggiando comportamenti responsabili e una cultura della prevenzione.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e del comandante della Polizia locale, Gianni Serra, saranno presentati i principali risultati del questionario anonimo rivolto a studenti e docenti. I dati raccolti offriranno uno spaccato delle percezioni, delle conoscenze e delle esperienze del mondo scolastico, fornendo elementi utili per comprendere meglio il fenomeno e orientare le future iniziative.

La mattinata sarà accompagnata anche da intermezzi musicali e dalla presenza di un noto comico, ospite a sorpresa. Un'alternanza di linguaggi pensata per coinvolgere i ragazzi e affrontare un tema delicato attraverso momenti di ascolto, riflessione e partecipazione.

"Fuori dal giro: educare per prevenire" si inserisce nel più ampio percorso del Laboratorio della legalità portato avanti da anni dalla Polizia locale di Sassari, con iniziative rivolte alle giovani generazioni sui temi del rispetto delle regole, della sicurezza e della responsabilità individuale e collettiva.