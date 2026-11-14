È finita purtroppo in dramma una truffa "del falso carabiniere". La tragedia è avvenuta a Milano, dove un 92enne è morto dopo essere stato aggredito nella propria abitazione. Per la vicenda la Polizia ha fermato due giovani di 19 e 22 anni.

La ricostruzione dei fatti è partita lo scorso 27 ottobre, quando l'anziano, che si trovava solo in casa in zona Porta Romana, è stato trovato a terra in condizioni gravissime. Soccorso e trasportato al Policlinico di Milano, è morto il giorno successivo.

In un primo momento si era ipotizzato che l'uomo fosse caduto a causa di un malore. Gli accertamenti della Squadra Mobile hanno però permesso di ricostruire una dinamica ben diversa: il 92enne sarebbe stato aggredito con violenza durante un tentativo di truffa messo in atto con la tecnica del falso carabiniere.

Le indagini hanno portato al fermo di due ragazzi, rispettivamente di 19 e 22 anni. Gli investigatori stanno ricostruendo ogni dettaglio dell'accaduto e il ruolo dei due giovani nella vicenda.