Un nuovo Centro di Raccolta Sangue, un investimento sulla solidarietà e un impegno concreto per il futuro della donazione nel territorio. È stato inaugurato questa mattina, sabato 14 novembre 2026, nella zona industriale di Predda Niedda, Strada 18 bis, il nuovo Centro di Raccolta Sangue dell’Avis Provinciale di Sassari, un traguardo significativo nel percorso dell’Associazione a sostegno della salute della comunità.

Un progetto nato dalla volontà di rafforzare la cultura della donazione, sensibilizzare un numero sempre maggiore di cittadini e contribuire a rispondere al fabbisogno di sangue del territorio. Un investimento che guarda al futuro e che mette al centro il valore della partecipazione, della solidarietà e della responsabilità collettiva.

Il nuovo Centro di Raccolta Sangue dell’Avis Provinciale di Sassari sarà aperto tutte le mattine per le donazioni di sangue e plasma, offrendo ai cittadini un importante punto di riferimento per compiere un gesto di solidarietà. La struttura dispone di una sala dedicata all’anamnesi e al colloquio con il medico, di una sala per la raccolta degli emocomponenti e di un’area ristoro dove i donatori potranno concedersi una colazione e un momento di relax dopo la donazione.

Particolare attenzione è stata dedicata anche agli ambienti, progettati per garantire ai donatori un’esperienza serena e confortevole. Sale luminose e accoglienti, colori tenui, spazi curati nei dettagli e una sala dedicata alla colazione e al ristoro dopo la donazione contribuiscono a creare un’atmosfera piacevole e familiare. Un luogo pensato non soltanto per accogliere chi dona, ma anche per farlo sentire a proprio agio, valorizzando l’importanza di ogni singolo gesto di generosità. L’apertura al pubblico è prevista entro la fine del 2026.

Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte Oscar Bianchi, presidente nazionale Avis, Monsignor Francesco Antonio Soddu, arcivescovo di Sassari, insieme ai rappresentanti dell’Avis Provinciale e alle autorità civili, militari e religiose.

“L’inaugurazione di questo Centro – ha detto Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale Sassari – rappresenta per noi un traguardo particolarmente importante, frutto di impegno, responsabilità e della volontà di continuare a investire nella donazione del sangue. Dietro ogni donazione ci sono persone che scelgono di dedicare una parte del proprio tempo agli altri, senza chiedere nulla in cambio. È a loro che dobbiamo dire grazie, così come ai volontari, al personale sanitario e a tutte le realtà che collaborano con noi. Il nuovo Centro vuole essere anche un luogo in cui rafforzare questo senso di comunità”.

Il valore dell’iniziativa è stato sottolineato anche nella dichiarazione proposta per Vincenzo Dore, presidente di Avis Regionale Sardegna, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di rafforzare la cultura della donazione nell’Isola.

“Ogni iniziativa che contribuisce a sostenere e migliorare la raccolta del sangue rappresenta un passo avanti per l’intera Sardegna. Il bisogno di sangue non conosce pause e non può essere affrontato soltanto nei momenti di emergenza. È necessario lavorare ogni giorno per diffondere la consapevolezza che la donazione deve diventare un gesto abituale, responsabile e condiviso”.

“La sfida più importante è riuscire a coinvolgere nuovi donatori, soprattutto tra le giovani generazioni, e accompagnarli in un percorso di donazione periodica. Investire nella sensibilizzazione significa investire nella salute di tutti. L’inaugurazione del Centro di Sassari è un segnale positivo, che conferma quanto sia importante continuare a costruire, attraverso il volontariato e la collaborazione con le istituzioni sanitarie, una rete sempre più solida e vicina ai bisogni dei cittadini”.

L’apertura del nuovo Centro di Raccolta Sangue dell’Avis Provinciale di Sassari ha offerto l’occasione per ribadire un messaggio fondamentale: la disponibilità di sangue dipende dalla generosità dei cittadini e dalla continuità delle donazioni.

“Con la mia presenza – ha detto il presidente nazionale Avis Oscar Bianchi - voglio ringraziare di cuore tutti i dirigenti e tutti i donatori che, con sacrificio personale e senza pretendere nulla in cambio, portano avanti un’attività di grande valore comunitario, sociale e per l’intero Paese. Continuiamo a donare, perché ogni giorno negli ospedali c’è bisogno di noi”.

“Il sangue non è soltanto il simbolo della vita, ma, come ci insegna la Sacra Scrittura fin dalle sue primissime pagine, il sangue è la vita. Pertanto – ha affermato Monsignor Francesco Antonio Soddu, Arcivescovo di Sassari - condividere la vita, donare la vita, significa contribuire alla tessitura non soltanto dei rapporti umani, ma anche di una civiltà che si regge sulla solidarietà. Ed è proprio la solidarietà ciò che rende una persona tale e la fa crescere”.

“Il mio è un messaggio di sincero ringraziamento nei confronti dell’Avis – ha sottolineato il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia - che da anni svolge un ruolo molto importante di collaborazione con l’intero sistema sanitario, con la città e con tutto il territorio, per rispondere a un fabbisogno che in alcuni momenti dell’anno, soprattutto durante il periodo estivo, sappiamo essere di grande cogenza”.

All’inaugurazione ha partecipato anche Carla Fundoni, presidente della Commissione regionale Sanità, che haribadito l’importanza della nuova struttura e il ruolo fondamentale della collaborazione tra istituzioni e volontariato.

“Il nuovo Centro di Raccolta Sangue dell’Avis Provinciale di Sassari rappresenta un risultato importante per la città e per tutto il territorio, perché rafforza la rete della donazione e mette a disposizione dei donatori una struttura più adeguata e accogliente”.

Fundoni ha quindi richiamato l’attenzione sul valore del Terzo settore nel sistema sanitario: “Considero essenziale il rapporto tra sanità pubblica e Terzo settore. L’Avis dimostra quanto il volontariato organizzato possa contribuire concretamente alla tutela della salute, attraverso la raccolta, la sensibilizzazione e una presenza costante nelle comunità. Un impegno che le istituzioni hanno il dovere di sostenere, garantendo strutture, personale e servizi adeguati”.