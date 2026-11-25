Aveva 14 anni, una vita ancora tutta da vivere e una passione per il ballo sardo. Si chiamava Luisa Manfredi ed era la figlia di Matteo Boe, uno dei protagonisti più noti e discussi della stagione del banditismo sardo, condannato per il sequestro del piccolo Farouk Kassam.

LA MORTE DI LUISA

La sera del 25 novembre 2003, la giovane vita di Luisa venne spezzata da una fucilata esplosa da ignoti davanti all'abitazione dove la giovane viveva con la madre Laura, a Lula. Un delitto che, a distanza di oltre vent'anni, rimane senza colpevoli.

Erano circa le 18.30 e il paese del Montalbo, in quel pomeriggio di fine novembre, era già avvolto dal buio. Luisa si trovava sul balcone di casa, intenta a stendere i panni, quando qualcuno aprì il fuoco dall'esterno. Secondo la ricostruzione pubblicata dal Corriere della Sera il giorno successivo, otto pallettoni raggiunsero il balcone e uno colpì la ragazza alla tempia. Chi aveva sparato si trovava nascosto in un vicolo, protetto dall'oscurità.

Luisa era ancora viva quando arrivarono i soccorsi. Trasportata all'ospedale San Francesco di Nuoro, non riprese conoscenza. Le ferite riportate alla testa erano gravissime e la ragazza morì in seguito al ricovero. Una morte che colpì profondamente Lula e la Sardegna e che, fin dalle prime ore, si intrecciò con la vicenda familiare e con un contesto ambientale particolarmente delicato.

MATTEO BOE E LULA

Quando la bambina non aveva ancora compiuto un anno, il padre Matteo Boe era stato arrestato in Corsica, a Porto Vecchio, al termine di una lunga latitanza. L'uomo era ricercato per diversi gravi episodi criminali, tra cui il sequestro del piccolo Farouk Kassam. La sua figura aveva segnato profondamente la cronaca giudiziaria italiana degli anni Ottanta e Novanta. Ma nel novembre del 2003 Matteo Boe si trovava in carcere da oltre un decennio.

Luisa viveva a Lula con la madre e i fratelli. La sua uccisione arrivò in un momento particolarmente difficile per la comunità. Il paese era attraversato da contrasti, intimidazioni, lettere anonime, attentati incendiari e atti di violenza che avevano accompagnato anche la difficile ripresa della vita amministrativa, dopo circa dieci anni senza un'amministrazione comunale eletta. Un clima che gli stessi resoconti giornalistici dell'epoca descrissero come una vera e propria stagione di veleni.

NESSUNA VERITÀ

Fin dall'inizio gli investigatori si trovarono davanti a due possibili scenari. La prima pista, definita passionale, si concentrò sui rapporti personali della ragazza. Nel registro degli indagati finì un giovane che avrebbe avuto un legame sentimentale con Luisa. Questa ipotesi, tuttavia, non trovò conferme.

Parallelamente prese corpo una seconda ipotesi, legata alle tensioni politiche che attraversavano Lula. Secondo questa ricostruzione, Luisa potrebbe non essere stata il vero obiettivo dell'agguato. A essere presa di mira sarebbe stata la madre, Laura Manfredi, che in quegli anni aveva manifestato apertamente la propria opposizione ad alcuni ambienti politici locali. L'ipotesi dello scambio di persona venne presa in considerazione dagli investigatori, ma non fu mai dimostrata.

I giudici che si sono occupati delle indagini non hanno mai trovato indizi sufficienti a carico di nessun indagato e il delitto è rimasto senza colpevoli.

23 ANNI DI SILENZI

A distanza di 23 anni, non è stata accertata neppure la reale motivazione dell'agguato.

Negli anni successivi alla tragedia, Laura Manfredi ha lasciato la Sardegna e si è trasferita a Castelvetro, in provincia di Modena, suo paese d'origine. È lì che riposa oggi la figlia.

Matteo Boe, dopo aver trascorso circa venticinque anni in carcere, è tornato in libertà nel giugno 2017.

A ricordare Luisa, anno dopo anno, sono soprattutto gli amici, che continuano a dedicarle necrologi e pensieri sui social. Una testimonianza di affetto che resiste al tempo e che restituisce alla memoria un aspetto che spesso passa in secondo piano: Luisa non era soltanto la figlia di un uomo diventato tristemente famoso. Era una ragazza di quattordici anni, con i suoi affetti, i suoi sogni. E il suo assassinio resta una delle pagine più dolorose e irrisolte della cronaca giudiziaria sarda.