Una bambina di 9 anni è stata trovata morta dopo essere rimasta chiusa in un'auto per circa 8 ore. La madre, impiegata in un'azienda vicino a Houston, nel Texas, avrebbe lasciato la figlia nel veicolo durante il suo turno lavorativo.

Il terribile evento, come riportato dal Tirreno, si è verificato nel pomeriggio di martedì 1° luglio, poco dopo le 14, quando la madre è tornata al parcheggio dell'azienda. Dopo una chiamata d'emergenza, la polizia è intervenuta e la bambina, incosciente a causa del calore all'interno dell'auto, è stata trasportata in ospedale dove è stata successivamente dichiarata morta.

Gli investigatori hanno rivelato che la madre avrebbe deciso di lasciare intenzionalmente la figlia nell'auto fin dalle prime ore del mattino. Nonostante avesse abbassato parzialmente i finestrini, messo un parasole e fornito acqua, purtroppo queste misure precauzionali non sono risultate sufficienti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, l'auto era parcheggiata all'indietro con il parasole alzato, rendendo così difficile notare la presenza della bambina. È stata decisa l'esecuzione di un'autopsia sul corpo della piccola per capire le circostanze del decesso.

Gli investigatori stanno valutando le azioni da intraprendere una volta ottenuti i risultati delle indagini, mentre la madre della bimba per ora non è stata arrestata.