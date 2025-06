Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile - Settore Meteo ha emesso un avviso di allerta, dalle ore 12:00 di domani, domenica 29 giugno, fino alle 18:00 di lunedì 30 giugno, per temperature massime particolarmente elevate in tutta la Sardegna, che si concentreranno inizialmente sui settori occidentali e si estenderanno poi ai settori orientali dell'Isola lunedì, con punte che potrebbero superare i 40-41 gradi. Le temperature minime saranno anche superiori a 20 gradi in tutta la Sardegna.

La Protezione civile consiglia di evitare di uscire durante le ore più calde, dalle ore 12:00 alle 18:00, specialmente per le persone più vulnerabili. Per proteggersi dal caldo, è consigliabile utilizzare tende o persiane per schermare il sole, consumare pasti leggeri, mangiare molta frutta e bere a sufficienza, evitando bevande alcoliche e caffeina.

Si consiglia inoltre di indossare abiti leggeri e di colore chiaro, evitando tessuti sintetici, e fare attenzione a non coprire eccessivamente le persone malate in casa. Le persone a rischio includono anziani, persone non autosufficienti o convalescenti, coloro che assumono regolarmente farmaci, neonati, bambini piccoli, persone che praticano attività fisica intensa all'aria aperta.