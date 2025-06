L'Anticiclone non molla la presa sull'Italia. Nei prossimi giorni, secondo le previsioni, è attesa un'ulteriore pulsazione che porterà le temperature a salire fino a 38-40°C in molte città, almeno per tutta la prima parte di luglio.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma: “È in arrivo una fase meteo climatica anomala con valori termici di circa 7-8°C superiori rispetto a quanto ci si aspetterebbe in questo periodo”.

La prossima settimana, infatti, sarà dominata da un caldo eccezionale: una vastissima area di alta pressione abbraccerà tutta l’Europa, dalla Penisola Iberica alle Isole Britanniche, fino al cuore del continente. L’Italia si troverà proprio nel mezzo di questo campo anticiclonico e, oltre al sole, dovrà affrontare temperature da record, persino peggiori della famigerata estate del 2003.

Il caldo non darà tregua nemmeno dopo il tramonto: sono attese le cosiddette “notti tropicali”, un indicatore climatico che identifica le notti in cui la temperatura minima non scende sotto i 20°C. In molte aree, specie nelle grandi città, i valori faticheranno a calare sotto i 25/28°C, mentre il mix tra alte temperature e umidità accrescerà il disagio fisico.

In alcune zone si registreranno perfino temperature minime percepite intorno ai 30°C durante la notte, rendendo ancora più difficile trovare sollievo da questa ondata di caldo estremo.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: lunedì 30 giugno 2025 - fonte Arpas

Cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Locali addensamenti nuvolosi pomeridiani nelle zone interne seguiti da schiarite in serata.

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve diminuzione a Ovest e in lieve aumento a Est.

Venti: deboli a regime di brezza. Calma nelle ore notturne.

Mari: calmi o poco mossi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: martedì 1 luglio 2025 - fonte Arpas

Cielo sereno o poco nuvoloso in mattinata. Sono previsti addensamenti pomeridiani in particolare nelle zone interne dove non si escludono locali rovesci o temporali.

Temperature: minime e massime pressochè stazionarie.

Venti: deboli a regime di brezza. Calma nelle ore notturne.

Mari: calmi o poco mossi.

TENDENZA PER I GIORNI SUCCESSIVI - fonte Arpas

Nelle mattinate di mercoledì e giovedì il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso sull'intera Sardegna. Sono previsti locali addensamenti pomeridiani più consistenti nelle zone interne dove non si escludono isolati rovesci o temporali. Le temperature minime saranno in lieve calo mercoledì nel settore orientale, mentre saranno stazionarie giovedì sull'intera regione. Dalla giornata di mercoledì, i venti tenderanno a disporsi dai quadranti orientali eccetto nel Golfo di Oristano dove domineranno le brezze marine da Ponente. I mari saranno prevalentemente calmi o poco mossi.