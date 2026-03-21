Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Nicholas Brendon, attore statunitense noto al grande pubblico per il ruolo di Xander Harris nella celebre serie televisiva Buffy l’ammazzavampiri. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando commozione e cordoglio tra fan e colleghi.

Nato nel 1971 a Los Angeles, Brendon aveva raggiunto la fama internazionale alla fine degli anni Novanta grazie alla serie creata da Joss Whedon. Il suo personaggio, Xander, era l’amico umano della protagonista Buffy, interpretata da Sarah Michelle Gellar: ironico, fragile e profondamente leale, rappresentava uno dei cuori emotivi dello show.

Dopo il successo della serie aveva continuato a lavorare tra televisione e cinema, partecipando a diverse produzioni, tra cui Criminal Minds, dove aveva ricoperto un ruolo ricorrente. Tuttavia, la sua vita personale è stata spesso segnata da difficoltà, tra cui problemi legati alla dipendenza e a vicende giudiziarie, che lo avevano portato più volte sotto i riflettori della cronaca.

Negli ultimi anni, l’attore aveva intrapreso un percorso di recupero, cercando di riallacciare il rapporto con i fan e con il mondo dello spettacolo. Nonostante le fragilità, era rimasto una figura molto amata dal pubblico, soprattutto da quella generazione cresciuta con Buffy, che ne ha sempre apprezzato l’autenticità e l’umanità.