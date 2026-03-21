Ci sono canzoni che toccano quasi naturalmente le corde emotive, arrivando fino al cuore e provocando intense vibrazioni. Un dono rarissimo riservato a pochi brani nel panorama musicale: fra questi vi è senza alcun dubbio “No potho reposare”, intramontabile capolavoro che attraverso tutto il Novecento è stato esibito dalle più eccelse voci della Sardegna. Ma è un’emozione che non rimane confinata nell’Isola, attraversa mari e oceani e si insinua nell’anima di chiunque ne faccia esperienza.

Il celebre canto d’amore è finito ieri sul palco di The Voice Italia. Tre i protagonisti Christian Medda, 44 anni, nato in Sardegna ma chiamato a lasciare l’Isola per inseguire i suoi sogni, oggi artista di strada tra Roma e New York. Suo cugino Manuel Serrenti, 24enne di Sant’Antioco. Nicole Cossu, 27 anni, anche lei di Sant’Antioco e da due anni compagna di Manuel. Un viaggio a Roma ha cambiato tutto, quando Christian ha invitato Manuel e Nicole a fare esperienza del suo mondo, esibendosi per strada. “Ci siamo ritrovati a condividere qualcosa che effettivamente ci legava”, racconta Nicole. Così è nato il trio.

Il trio "regala" un inno d'amore a The Voice

Davani al trio sardo, sul palco, Nek non ha saputo trattenersi: “Ci fate ascoltare un pezzettino piccolo, qualcosa in sardo? Si sviluppa con le armonizzazioni quel mondo specifico di canto, ci fate sentire qualcosa?”. Non se lo fanno ripetere due volte: “Assolutamente sì! Questo è un vero regalo perché possiamo cantare il nostro inno d’amore, ‘No potho reposare’. Tra gli interpreti che hanno esibito questo brano Andrea Parodi e i Tazenda”.

Così, in un clima di attesa e profonda curiosità si sono esibiti: pochi intensi secondi che hanno strappato la commozione di pubblico e giudici, con un Clementino visibilmente emozionato che a stento trattiene le lacrime. Al termine dell’esibizione applausi scroscianti e i complimenti della Bertè “Wow!”.

Da trio... a trio

Poco prima si erano esibiti nel brano “Grande amore” di un altro trio, Il Volo. Fortunatamente sul finale di esibizione la coppia Rocco Hunt-Clementino ha deciso di girarsi, accogliendo di fatto il terzetto sardo nella propria squadra. “Un trio fantastico!”, commenta Clementino, che poco dopo si commuoverà più di tutti di fronte alla maestosità di “No potho reposare”.