I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Cagliari hanno confermato la condanna all'ergastolo, inflitta a luglio del 2025, a Igor Sollai, 43enne di San Sperate, per l'omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere, della moglie, Francesca Deidda, 42 anni, sparita dal paese a una ventina di chilometri da Cagliari il 10 maggio del 2024 e i cui resti furono trovati il 18 luglio in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito.

Per l'uomo, reo confesso, è stata esclusa l'aggravante della crudeltà ma anche il diritto a una indennità e quindi non potrà reclamare nulla della casa familiare. Nessun risarcimento per gli zii di Francesca Deidda - che si erano costituiti parte civile - mentre resta confermato quello per il fratello della vittima.

Questa mattina si era tenuta l'udienza del processo d'appello. Igor Sollai era presente in aula, come Andrea Deidda fratello della vittima e alcuni zii che si sono costituiti parte civile. La difesa di Sollai, rappresentata dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba, aveva cercato di scardinare il teorema accusatorio. Secondo la difesa non è dimostrato che ci sia stata premeditazione nel delitto, ci sarebbero solo ipotesi ancora senza conferme. Sempre secondo i legali non ci sarebbe stata crudeltà: "Nessuno può stabilire che la vittima sia morta con un accanimento su di lei da viva - ha detto Demurtas -, possibile invece che sia morta al primo colpo di martello".