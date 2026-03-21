Un impegno profuso costantemente al servizio della comunità quello della Avis Romana, piccolo centro della città metropolitana di Sassari situato nel Meilogu. Un’associazione piuttosto giovane costituitasi nel 2012 sotto la presidenza di Francesco Serra, tutt’oggi alla guida dell’Avis.

Si tratta della più piccola della provincia di Sassari con 30 soci iscritti. Racconta Serra: “Facciamo 40/50 donazioni l’anno. Collaboriamo con le altre associazioni del paese per le varie manifestazioni. Facciamo attività di trasporto sociale con un pulmino 9 posti dotato di pedana mobile per disabili”.

Non è semplice portare avanti l’impegno in un periodo storico in cui si fatica a trovare nuovi soci e donatori, soprattutto in comunità di dimensioni ridotte. “Il numero delle donazioni negli ultimi 4/5 anni è calato – spiega Serra – perché tanti giovani, che prima erano in paese, per motivi di lavoro sono dovuti andare via”.

Nonostante ciò, di tanto in tanto spuntano i volenterosi che decidono di sposare il progetto dell’Avis: “Per quanto riguarda il trovare nuovi elementi peschiamo dai giovani che ancora sono in paese. Ad ogni donazione riusciamo a convincere qualcuno. L'ultima donazione abbiamo registrato tre nuove prime donazioni”, conclude.