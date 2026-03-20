Il Partito Democratico del Medio Campidano ribadisce con convinzione il proprio sostegno alla candidatura di Giuseppe De Fanti alla carica di sindaco di Guspini, ritenendola "una proposta autorevole e credibile, capace di garantire solidità amministrativa e una prospettiva di sviluppo per la comunità, nel segno della continuità ma con la volontà di avviare un’altra fase, orientata al rinnovamento e alla valorizzazione di nuove energie e nuove competenze".

"Una scelta - spiegano dal partito - maturata attraverso un confronto democratico tra gli iscritti e nel pieno rispetto delle regole statutarie del partito, che riconoscono ai circoli territoriali, e dunque a quello di Guspini, un ruolo centrale nella definizione delle candidature".

"In una fase politica delicata, caratterizzata da divisioni che rischiano di indebolire l’intero campo progressista" il PD invita tutte le componenti dell’area a proseguire il dialogo "con spirito unitario". E il partito rimarca: "È necessario superare le incomprensioni e lavorare con determinazione alla definizione di un’alleanza fondata su un programma condiviso, che rappresenta il punto di sintesi tra sensibilità diverse e il vero elemento di coesione dell’intero progetto politico".

Come sottolineato dal segretario provinciale Gigi Piano, è il momento di compiere una scelta chiara e coraggiosa. L’unità non è solo un valore politico, ma la condizione essenziale per dare forza a una proposta credibile e realmente competitiva, mentre le divisioni rischiano di disperdere il consenso.

In questa direzione lavorerà il Partito Democratico nei prossimi giorni per favorire il dialogo con le realtà politiche e civiche del territorio, con l’obiettivo di dare vita a un progetto rinnovato, partecipato e all’altezza delle sfide che attendono Guspini.