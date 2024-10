“Dalla Romangia ci è pervenuta la segnalazione di un avvistamento, accaduto venerdì scorso verso le 7 di mattina a Sorso, in zona ‘Muros de Maria’. Una giovane ha osservato, in direzione della zona " Tres Montes ", sempre in territorio di Sorso, una fonte luminosa molto intensa e stazionante, di colore biancastro. Poco dopo, questa luce ha aumentato improvvisamente la sua luminosità, per poi scendere verso il basso e scomparire subito dopo”. Lo fa sapere il giornale ufologico sardo, Ufo Sardegna News.

“Gli esperti escludono l'ipotesi del satellite – viene sottolineato -, ma pensano si tratti di un razzo di segnalazione o di un qualcosa di ‘non identificato’. Si cercano testimoni”.

In 30 di attività, il Cisu Sardegna ha creato un archivio delle testimonianze di avvistamenti Ufo accaduti in Sardegna e uno studio di statistica.

Tempo fa avevamo parlato con il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici, ovvero con Antoniomaria Cuccu, ecco come aveva risposto alle nostre domande:

Il Cisu di cosa si occupa?

"Il Centro Italiano Studi Ufologici è un'associazione di volontariato e senza scopo di lucro, che ha come obiettivo studiare gli UFO, ossia di raccogliere, catalogare le testimonianze di osservazioni più o meno ravvicinate di fenomeni non identificati e cercare in esse una spiegazione convenzionale. le testimonianze che restano non identificate vengono utilizzate per studi più approfonditi di statistica e comparazione."

Qual è o quali sono le spiegazioni che date per questi avvistamenti?

"Capita che i testimoni non riescano a riconoscere stelle, pianeti, aerei, satelliti, bolidi, lanterne volanti."

Quanti avvistamenti ci sono stati nel 2018? E nel 2019?

"Nel 2018 sono stati sinora catalogati 13 casi in cui non è stata trovata una spiegazione e 12 casi identificati. La stessa quantità viene rilevata per l'anno in corso.

Che risposta è stata data a ciò che è stato visto?

Per quanto riguarda i casi identificati nel corso del 2019, la causa è stata per la maggior parte, l'osservazione di lanterne volanti, nel periodo di Capodanno e in agosto. Una percentuale più esigua riguarda l'osservazione di aerei e bolidi. Ad esempio, lanterna volante: verso le ore 21 del 10 o 11 luglio 2019, è stata osservata da Cagliari, in zona Poetto per una decina di minuti, una luce rossa dalla luminosità a volte fissa a volte intermittente, la sua intensità luminosa era irregolare,, spariva dalla vista e poi si rivedeva. Si spostava in una direzione per poi ritornare, più o meno, nello stesso punto. Ad un certo punto è scomparsa definitivamente.

Un altro esempio, aereo: Il 26 giugno 2019 alle ore 21:05 è stata osservata nel cielo di Sassari per circa tre minuti, una sfera di color rosa seguita da una scia luminosa di colore giallognolo, che da nord ovest si stava dirigendo verso ovest. La testimone ha avuto il tempo di scattare una foto.con il proprio telefonino.

Qual è la zona in Sardegna dove ci sono stati più avvistamenti?

"Le zone interessate dal fenomeno UFO variano a seconda dei periodi. Attualmente stiamo notando un aumento degli avvistamenti UFO nella Sardegna settentrionale."

Vuole dire qualcosa agli scettici?

"No comment"

Alcune persone che ci hanno raccontato dell’avvistamento di un oggetto volante hanno accompagnato il loro racconto anche utilizzando queste frasi “mi sono venuti i brividi”, “ho avuto paura”, perché secondo lei?

"Il pensiero di trovarsi davanti ad un qualcosa di aggressivo, mostruoso e ostile, induce chi osserva l'oggetto volante, ad avere la paura di non potersi difendere e quindi non sopravvivere a quella "minaccia" che si manifesta davanti ai suoi occhi."

Lei si è mai avvistato un Ufo? Ci racconta la sua esperienza?

"Mi è capitato, nel corso della mia attività, di osservare dei fenomeni che non sono riuscito ad identificare. In un'occasione sono riuscito a fotografare un oggetto volante luminoso, dopo averlo osservato a distanza ravvicinata.La sera del 6 agosto 2008 stavo percorrendo in automobile la SS131 "Camionale", per recarmi al lavoro nella zona industriale di Porto Torres. Giunto in prossimità di un cavalcavia stradale, notavo davanti a me e non tanto distante da dove mi trovavo in quel momento, un oggetto volante luminoso di forma allungata che si accorciava subito dopo per poi sparire dalla visuale. Percorrevo un chilometro di strada diminuendo la velocità, cercando di individuare al di là del guard-rail, il bagliore emesso dall'oggetto volante che avevo visto poco prima. Una volta individuato il bagliore, fermavo la mia automobile e scendevo dalla vettura, e avvicinandomi al guard-rail osservavo a poche centinaia di metri, un oggetto volante luminoso di colore bianco neon dalla forma di dirigibile con delle sfere rosse alle estremità e una lampeggiante nella parte inferiore. In quel momento l'oggetto volante compiva una virata su se stesso, poi ne faceva un'altra e si allontanava silenziosamente nell'oscurità. A quel punto andavo nella mia automobile e dopo aver preso il mio telefonino, tornavo sulla strada e scattavo alcune foto all'oggetto volante, che nel frattempo continuava ad allontanarsi. Poi proseguivo il mio viaggio verso Porto Torres."

In basso: la foto e la ricostruzione grafica dell'oggetto volante che Antoniomaria Cuccu ha osservato la sera del 6 agosto 2008. Le luci a sinistra sono quelle della borgata di Ottava.