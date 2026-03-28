"Buonasera ragazzi, a voi è mai capitato di vedere delle luci, di notte, solitamente due o tre, sopra il monte tra San Vittore e Pinnacula?". È divenuta virale in pochi minuti scatenando un acceso dibattito la domanda postata da un utente Facebook nel gruppo "Sei di Olbia se...", dove quotidianamente migliaia di persone si scambiano informazioni e curiosità su quanto avviene nel capoluogo gallurese.

SFERE LUMINOSE IN CIELO

L'uomo, nel raccontare la sua esperienza, parla di "sfere luminose o droni che si muovono anche in cerchio e si accendono e si spengono".

Qualcuno cerca di fornire una spiegazione logica all'avvistamento: "Sono satelliti Starlink o satelliti Space X della rete internet, spesso lampeggianti o anche a forma di trenino". L'autore della segnalazione, però, ribatte:"No, non sono quelli, conosco bene gli Starlink".

"E se fossero le luci a distanza delle auto che percorrono quella strada?", domanda qualcun altro. "No, le luci sono in cielo", la risposta netta. "Purtroppo – aggiunge l'autore del post – ho solo foto poco chiare per via della scarsa fotocamera del cellulare".

SFERA DI LUCE ROTEANTE IN SPIAGGIA

La conversazione si fa più interessante quanto un altro iscritto al gruppo propone il ricordo di un vecchio avvistamento: "A me successe di vederle circa 40 anni fa mentre ero a pesca in spiaggia. Una sfera di luce che roteava arrivò fin sopra la mia testa. Lo raccontai e mi presero per matto. Starlink ancora non esisteva e i satelliti erano decisamente meno di quelli attuali".

SFERE LUMINOSE A TELTI

Una donna, invece, ricorda: "È successo quest'estate a mie zie e mio zio, attorno al 10 luglio. Si trovavano in macchina in direzione Telti quando avvistarono delle sfere luminose che sembrava giocassero tra loro oscillando nel cielo. Loro hanno avuto paura perché a loro detta sembrava seguissero la macchina, tant'è che son arrivate fino al paese".

Le testimonianze che hanno animato la conversazione hanno suscitato ilarità ma anche interesse e inquietudine fra gli utenti, attirando addirittura l'attenzione di un ufologo che ha chiesto all'autore del post di essere contattato per approfondire meglio la questione.