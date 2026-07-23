Prosegue senza sosta l'attività del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale nella lotta agli incendi che stanno interessando diverse aree della Sardegna. Nel corso della mattinata sono stati attivati tre distinti interventi nei territori di Arzachena, Orune e Bottida, con il supporto della flotta regionale antincendio.

In Gallura, un incendio è divampato nelle campagne di Arzachena, in località Stazzo Casa Vecchia. Per le operazioni di spegnimento è stato impiegato un elicottero decollato dalla base del Corpo Forestale di Limbara, mentre il coordinamento delle squadre a terra è affidato al Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos) della Stazione Forestale di Olbia.

Un secondo rogo è in corso nel territorio di Orune, in località "C. Soggiu". Anche in questo caso è stato richiesto l'intervento di un elicottero della flotta regionale, partito dalla base di Farcana, con le operazioni coordinate dal Dos della Stazione Forestale di Nuoro.

Più impegnativo l'intervento nel Comune di Bottida, in località "Nuraghe Larattu", dove il Corpo Forestale sta operando con tre mezzi aerei: il Super Puma decollato dalla base di Alà dei Sardi e due elicotteri AS350 Ecureil provenienti dalle basi di Anela e Bosa. Le operazioni di spegnimento sono dirette dal Dos della Stazione Forestale di Bono.

Le squadre continuano a lavorare per contenere i fronti di fiamma e limitare i danni al territorio.