Un incendio è divampato nella mattinata di oggi all'interno di un appartamento al primo piano di un condominio in via Razzoli, a Palau.

L'allarme è scattato intorno alle 8:30 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, che hanno rapidamente domato le fiamme, impedendo che il rogo si propagasse agli appartamenti adiacenti. Non si registrano persone ferite o intossicate.

Sul luogo dell'intervento sono arrivati anche gli operatori del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Palau, che hanno collaborato nella gestione dell'emergenza.

Le cause che hanno provocato l'incendio sono attualmente in fase di accertamento.