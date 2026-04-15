Tragedia negli Stati Uniti, dove un imprenditore originario di Thiesi ha perso la vita in un incidente stradale mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. La vittima è Salvatore Salvador Cocco, 61 anni, da tempo residente in Florida.

L’incidente è avvenuto domenica 12 aprile a Fort Myers, all’incrocio tra Plantation Gardens Drive e Commerce Lakes Drive. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo la strada durante una consueta uscita in bicicletta quando è stato improvvisamente travolto da un’auto, un’Audi, che lo ha colpito con estrema violenza.

L’impatto è stato devastante e non gli ha lasciato scampo: l’uomo è morto praticamente sul colpo. Inutili i soccorsi giunti poco dopo sul luogo dell’incidente, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le cause esatte dello schianto sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime informazioni il veicolo procedeva a velocità sostenuta.

Salvatore Cocco era un imprenditore affermato. Dopo il diploma in ragioneria a Thiesi, si era laureato all’Università Bocconi di Milano con specializzazione in finanza aziendale. Negli anni aveva sviluppato un importante percorso professionale tra Italia e Stati Uniti, contribuendo alla nascita e alla crescita di un gruppo internazionale nel settore lattiero-caseario, con radici in Sardegna e una significativa espansione oltreoceano.

Da diversi anni viveva stabilmente in Florida insieme alla famiglia. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha rapidamente raggiunto la Sardegna, suscitando profondo dolore nella comunità di Thiesi, alla quale era rimasto fortemente legato e dove tornava spesso. Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia, composta dalla moglie Vanna e dai figli Sebastiano, Maddalena e Maria Grazia.