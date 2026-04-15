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Le organizzazioni ANPAS, AVIS e Misericordie chiamano a raccolta le associazioni convenzionate con AREUS per un confronto urgente sul sistema di emergenza-urgenza 118 in Sardegna.
L’assemblea è convocata per il prossimo giovedì 23 aprile alle 16 presso la Sala Riunioni CSV Sardegna di Oristano.
"Al centro del dibattito, le criticità del servizio e le prospettive future, in un contesto segnato da forti incertezze normative e organizzative - sottolineano le organizzazioni - Sotto osservazione, in particolare, la convenzione prorogata dalla Regione con la legge di stabilità 2026 fino al 31 dicembre 2027, ritenuta non conforme al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)".
"L’obiettivo dell’incontro è quello di fare il punto sulla situazione, condividere le principali criticità e definire una posizione comune del volontariato sanitario sardo al fine di individuare soluzioni condivise e garantire continuità ed efficacia a un servizio essenziale per i cittadini" aggiungono.