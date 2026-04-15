Le organizzazioni ANPAS, AVIS e Misericordie chiamano a raccolta le associazioni convenzionate con AREUS per un confronto urgente sul sistema di emergenza-urgenza 118 in Sardegna.

L’assemblea è convocata per il prossimo giovedì 23 aprile alle 16 presso la Sala Riunioni CSV Sardegna di Oristano.

"Al centro del dibattito, le criticità del servizio e le prospettive future, in un contesto segnato da forti incertezze normative e organizzative - sottolineano le organizzazioni - Sotto osservazione, in particolare, la convenzione prorogata dalla Regione con la legge di stabilità 2026 fino al 31 dicembre 2027, ritenuta non conforme al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)".

"L’obiettivo dell’incontro è quello di fare il punto sulla situazione, condividere le principali criticità e definire una posizione comune del volontariato sanitario sardo al fine di individuare soluzioni condivise e garantire continuità ed efficacia a un servizio essenziale per i cittadini" aggiungono.