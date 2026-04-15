I Carabinieri del Ris di Cagliari sono stati presenti durante l'udienza di oggi, mercoledì 15 aprile, del processo contro Claudio Gulisano, difeso dall'avvocato Luigi Sanna e accusato dell'omicidio dei suoi genitori, Luigi Gulisano e Marisa Dessì, avvenuto nel dicembre 2024 nell'appartamento al Quartiere del Sole, a Cagliari.

Il tenente colonnello Andrea Berti, comandante del Ris di Cagliari, è stato chiamato a testimoniare, illustrando il corso delle indagini e i risultati ottenuti. L'ufficiale ha menzionato l'iniziale ipotesi di intossicazione da funghi e successivamente gli accertamenti condotti sul duplice omicidio.

In particolare, ha evidenziato le prove raccolte nella dimora di via Ghibli, tra cui le tracce di sangue di Luigi Gulisano su un bracciolo di poltrona insieme a saliva, nonché la dentiera ritrovata sotto la stessa poltrona dopo diversi giorni. Successivamente, il maresciallo del Ris Claudio Oliviero ha risposto alle domande riguardanti l'analisi dei video di sorveglianza della zona, tra cui uno in cui appare Claudio Gulisano il giorno della morte dei genitori, mentre si trovava a bordo della sua Dacia Sandero ripresa dalle telecamere di una macelleria.

Claudio Gulisano, presente in aula anche in questa udienza, è accusato di duplice omicidio pluriaggravato per la morte dei genitori, avvenuta l 4 dicembre 2024. Secondo gli investigatori, avrebbe soffocato uno dei genitori e strangolato l'altro, per poi sottrarre circa 20mila euro dai loro conti tramite il loro home banking, al fine di saldare debiti contratti con il supermercato. Si ipotizza che il movente economico sia stato determinante nel commettere il crimine. La prossima udienza è prevista per il 13 maggio.