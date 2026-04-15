Ritorna l'incubo della dermatite nodulare contagiosa dei bovini (Lumpy Skin Disease) in Sardegna. Secondo il Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario dell'Istituto zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo, centro di riferimento italiano, è stato scoperto ieri un nuovo focolaio nel sud Sardegna, nel territorio del comune di Muravera, unico caso in Italia finora per il 2026. Cinque gli animali coinvolti, dei quali 4 morti, mentre sono 148 i capi presenti nell'area.

"Una notizia gravissima che se confermata, anche se le prime analisi pare abbiano dato positività, che apre ufficialmente uno scenario di massima emergenza sanitaria, con l'attivazione immediata di tutte le misure previste dai protocolli sanitari vigenti: - zona di protezione nel raggio di 25 km dal focolaio - zona di controllo estesa fino a 50 km - blocco delle movimentazioni, restrizioni severe e controlli rafforzati - abbattimento dell'intera mandria nell'allevamento sede del focolaio, con conseguenze devastanti per l'allevatore coinvolto - osserva in una nota Tore Piana del Centro Studi agricoli - Una tragedia annunciata che colpisce ancora una volta il mondo zootecnico sardo, già stremato da anni di emergenze sanitarie, ritardi amministrativi e mancate risposte istituzionali. La nota più grave e inaccettabile - denuncia ancora il Centro Studi Agricoli - è che la Regione è tuttora in ritardo nel pagamento degli indennizzi per la mancata movimentazione subita dagli allevatori lo scorso anno. Allevatori che hanno rispettato le regole, subito danni enormi e che oggi rischiano di essere nuovamente travolti senza alcuna certezza economica".

Da qui l'appello pubblico: "è indispensabile alzare immediatamente il livello di controllo e di guardia sanitaria, rafforzare le verifiche negli allevamenti, nei trasporti e nei territori a rischio, e adottare senza esitazioni tutte le misure necessarie per arginare e bloccare la diffusione di questa malattia disastrosa".

Il virus della dermatite bovina era comparso per la prima volta in Sardegna nel giugno del 2025 in un allevamento del Nuorese e le restrizioni erano cadute ai primi di gennaio di quest'anno, dopo l'estinzione degli ultimi focolai residui.