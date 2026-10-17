Si è concluso alle 4:20 del mattino il complesso intervento dei Vigili del Fuoco per salvare un cane rimasto intrappolato in un’insenatura rocciosa nelle campagne di Gavoi, a circa sei metri di profondità. L’animale è stato recuperato in buone condizioni di salute e riconsegnato al proprietario.

Le operazioni erano iniziate intorno alle 10:20 di ieri, con l’intervento della squadra 2A della sede centrale di Nuoro. Dopo diversi tentativi di raggiungere il cane, rimasto bloccato nella cavità, è stato richiesto il supporto del nucleo GOS (Gruppo operativo speciale), arrivato da Cagliari con un mezzo pesante per il movimento terra.

I soccorritori hanno lavorato per diverse ore, impiegando mezzi speciali e tecniche e attrezzature USAR per riuscire a raggiungere l’animale e portarlo in salvo. Le operazioni di movimento terra, avviate per consentire il recupero, si sono protratte fino alle prime ore del mattino.