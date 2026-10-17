Riparte lunedì 19 ottobre a Sassari l’operazione Trasparenza della Polizia locale per contrastare l’eccesso di velocità e prevenire gli incidenti stradali. In questa prima fase, i controlli proseguiranno fino al 30 novembre e interesseranno strade urbane ed extraurbane, anche nelle ore serali e notturne, con un rafforzamento nei fine settimana.

Gli agenti del nucleo di sicurezza stradale utilizzeranno il telelaser per rilevare le violazioni e contestarle immediatamente ai conducenti. Le strade saranno individuate sulla base dei dati sull’incidentalità, con particolare attenzione ai collegamenti tra il centro e la periferia.

Nel 2026 il Comando ha rilevato finora 887 incidenti, di cui 322 con lesioni, e 61 persone investite. Il quadro complessivo è simile a quello dello scorso anno, ma negli ultimi quindici giorni si sono verificati tre incidenti mortali.

I controlli interesseranno, tra le altre, via Predda Niedda, via Rockfeller, via Buddi Buddi, via Budapest, via Milano, viale Porto Torres, via Don Sturzo, via Prati, via Piredda, la ex statale 131, la statale 200 Sassari-Sorso, via Domenico Millelire, via De Martini, la provinciale 18 a Bancali e il tratto Palmadula-S.P. 18, oltre alla provinciale 42 a Campanedda.

L’iniziativa punta soprattutto alla prevenzione e alla sensibilizzazione degli automobilisti sul rispetto delle regole. Proseguono anche le campagne contro la guida in condizioni psicofisiche alterate e l’uso del cellulare al volante, i controlli su cinture e seggiolini e il progetto “pedoni sicuri” contro la sosta selvaggia nelle aree dedicate ai pedoni.