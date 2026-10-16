Intervento complesso nelle campagne di Gavoi, dove un cane è bloccato da ieri all’interno di un’insenatura rocciosa. Le operazioni di recupero sono scattate intorno alle 10:20, con l’intervento della squadra 2A dei Vigili del Fuoco della sede centrale.

Dopo diversi tentativi di raggiungere l’animale, rimasti finora senza esito, è stato attivato tramite la Direzione regionale Sardegna il nucleo GOS (Gruppo operativo speciale), dotato di mezzi specifici per gli interventi di movimento terra.

I mezzi speciali sono arrivati sul posto e si preparano ad avviare le operazioni necessarie per raggiungere il cane e consentirne il recupero. Le attività si preannunciano particolarmente impegnative e, secondo le prime previsioni, potrebbero proseguire per tutta la notte.