È stato arrestato dalla Polizia di Iglesias un uomo di 50 anni, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di martedì, gli agenti del Commissariato di Iglesias, nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto del traffico di droga, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti dell’uomo, sospettato di gestire un’attività illecita all’interno della propria abitazione.

Durante il controllo, i poliziotti hanno rinvenuto 810 grammi di marijuana, 4 grammi di cocaina, 115 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, e materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui buste di plastica, bilancini di precisione e una macchina per il sottovuoto.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e accompagnato negli uffici del Commissariato per le formalità di rito. Nella mattinata di mercoledì il gip del Tribunale di Cagliari ha convalidato l’arresto, senza disporre alcuna misura cautelare nei suoi confronti.