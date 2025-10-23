Si era reso irreperibile da aprile, facendo perdere ogni traccia di sé dopo essere fuggito da una comunità terapeutica di Iglesias. Dopo sei mesi di latitanza, un 27enne di Selargius è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione, che lo hanno sorpreso nella propria abitazione durante un normale servizio di controllo del territorio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era evaso dalla comunità “Casa Emmaus” di Iglesias, dove stava scontando una misura alternativa alla detenzione in regime di affidamento terapeutico.

A tradirlo sono state le luci accese nella casa di famiglia: i militari, insospettiti, hanno deciso di verificare e, dopo un rapido controllo, lo hanno trovato all’interno dell’abitazione, dove si era rifugiato dopo mesi di fuga.

Dopo le formalità di rito in caserma, il 27enne è stato trasferito nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.