Notte movimentata a Portoscuso, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias sono intervenuti nel centro cittadino in seguito a una richiesta di aiuto. La segnalazione riferiva di una violenta lite in corso all’interno di un’abitazione privata.

Giunti sul posto, i militari avrebbero trovato un 30enne disoccupato, residente in paese e già noto alle Forze dell’ordine, in forte stato di agitazione. L’uomo avrebbe messo a soqquadro l’abitazione, danneggiando arredi e mobili, e secondo quanto riferito stava rivolgendo gravi minacce alla madre, una pensionata. La donna, visibilmente scossa, è stata immediatamente messa in sicurezza.

Pur non presentando querela nell’immediatezza, la donna avrebbe raccontato ai Carabinieri di aver già subito in passato altri episodi di violenza, mai denunciati prima. Un quadro che, alla luce della gravità dei fatti e della reiterazione delle condotte vessatorie, ha portato i militari a procedere con l’arresto del 30enne.

Conclusi gli adempimenti di rito, l’uomo è stato trasferito presso la Casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nell’attività costante di prevenzione e contrasto ai reati commessi in ambito familiare svolta dall’Arma dei Carabinieri, con particolare attenzione alla tutela delle persone vulnerabili e alla gestione delle situazioni di crisi domestica che richiedono interventi rapidi ed efficaci a salvaguardia dell’incolumità dei cittadini.