Giornata intensa per i Vigili del Fuoco del Comando di Sassari, impegnati nel giro di poche ore in due distinti incidenti stradali lungo la statale 131, nel tratto compreso tra Muros e Cargeghe. In entrambe le circostanze la squadra è intervenuta per prestare assistenza immediata agli occupanti delle vetture coinvolte, affidando i due conducenti alle cure del personale sanitario del 118.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e dell’area interessata, al fine di prevenire ulteriori rischi per la circolazione e per gli utenti della strada. In entrambi gli episodi è intervenuta anche la Polizia Stradale.