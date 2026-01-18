Incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale 196, nel territorio comunale di Villacidro. All’altezza del chilometro 22, un’autovettura sportiva è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo, uscendo dalla carreggiata per cause che sono ancora in fase di accertamento.

Alla guida del mezzo si trovava un autotrasportatore di 28 anni, residente a Villacidro, che viaggiava con un passeggero 29enne, anch’egli del posto. In seguito all’impatto, è stato necessario l’intervento dei soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai due giovani. Il conducente è stato trasferito al Policlinico universitario “Duilio Casula” di Monserrato, mentre il passeggero è stato accompagnato all’ospedale “Brotzu” di Cagliari. Entrambi sono stati ricoverati in codice rosso in considerazione della dinamica del sinistro e dei traumi riportati, ma non sarebbero in pericolo di vita.

I rilievi e la regolazione del traffico sono stati affidati ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Dai primi controlli, la documentazione di guida e di circolazione del veicolo è risultata regolare.