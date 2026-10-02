Circa 300 grammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, marijuana, ketamina e hashish, sono stati sequestrati dai Carabinieri della Compagnia di Carbonia durante un servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del traffico di droga nel Sulcis.

L'intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, giovedì 1° ottobre 2026, quando l'attività dei militari ha portato a una perquisizione personale e domiciliare all'interno di un'abitazione nella quale si trovavano temporaneamente due giovani di 20 e 19 anni. Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno rinvenuto complessivamente circa 300 grammi di sostanze stupefacenti, oltre al materiale ritenuto necessario per il loro confezionamento.

La droga, comprendente cocaina, marijuana, ketamina e hashish, è stata sequestrate, mentre i due giovani sono stati segnalati al termine dell'operazione all'Autorità giudiziaria di Cagliari per gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti di competenza.