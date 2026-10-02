Il Generale di Brigata Danilo Massimo Cardone, recentemente insediatosi come Comandante Regionale Sardegna della Guardia di Finanza, ha fatto visita nella mattina di ieri, giovedì 1° ottobre 2026, al Comando Provinciale di Nuoro.

Ad accoglierlo è stato il Comandante Provinciale, Colonnello t. ISSMI Giancarlo Sulsenti. Durante la mattinata, il generale ha incontrato i principali rappresentanti istituzionali del territorio: il Prefetto di Nuoro, Alessandra Nigro, il Questore Fortunato Marazzita, il Procuratore della Repubblica Daniele Rosa e il Sindaco di Nuoro Emiliano Fenu.

I colloqui hanno rappresentato un momento di confronto sull'attività svolta sul territorio e hanno ribadito l'importanza della collaborazione tra le istituzioni nella tutela della legalità e della sicurezza nella provincia.

La visita è proseguita con l'incontro con il presidente della locale sezione dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia (A.N.F.I.), durante il quale è stato sottolineato il legame tra i finanzieri in servizio e quelli in congedo, custodi dei valori e delle tradizioni del Corpo.

Successivamente, il Generale Cardone ha incontrato i Comandanti dei Reparti dipendenti per un briefing operativo dedicato alle attività svolte nella provincia e ai principali ambiti di intervento delle Fiamme Gialle nuoresi.

A conclusione della visita, il comandante regionale ha incontrato le rappresentanze dei militari in servizio nei Reparti alla sede, rivolgendo loro un indirizzo di saluto.

Nel suo intervento, Cardone ha espresso il proprio ringraziamento alle donne e agli uomini della Guardia di Finanza per l'impegno quotidiano nelle attività di contrasto all'evasione fiscale, alla criminalità economico-finanziaria e agli sprechi di risorse pubbliche, sottolineando il valore del lavoro svolto a tutela della collettività.