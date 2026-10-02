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Quella appena trascorsa è stata una notte particolarmente impegnativa per i Vigili del Fuoco a Guamaggiore, dove dalle ore 23 circa di ieri, giovedì 1° ottobre, è in corso un maxi intervento per un incendio divampato all’interno di un’azienda agricola in un’area rurale della località Mistiris.
La Sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari ha inviato sul posto una squadra del Distaccamento di Mandas, supportata da un’autobotte proveniente dalla sede centrale del Comando.
Le fiamme hanno interessato alcuni capannoni destinati allo stoccaggio del foraggio, oltre a diverse attrezzature e mezzi da lavoro presenti all’interno dell’azienda.
I Vigili del Fuoco stanno operando con tre automezzi per circoscrivere il rogo e completare le operazioni di spegnimento. Al momento dell’arrivo delle squadre, fortunatamente, non risultavano persone coinvolte.
Una volta concluse le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza dell’area, i Vigili del Fuoco procederanno con gli accertamenti necessari per ricostruire l’accaduto e stabilire le probabili cause dell’incendio.