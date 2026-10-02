Paura nella serata di ieri, giovedì 1° ottobre 2026, ad Assemini, dove un autofurgone in sosta è stato distrutto da un incendio.

L'allarme è scattato intorno alle ore 21:00 nei pressi di via Piave. Sul posto è intervenuta una squadra di pronto intervento della Centrale operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, i quali hanno provveduto a spegnere le fiamme e successivamente a mettere in sicurezza l'area interessata dall'incendio. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte.

Al termine delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto e stabilire le probabili cause dell'incendio.