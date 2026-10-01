Nella giornata odierna, a Sinnai, si è svolta la cerimonia di intitolazione di una piazza al finanziere Luigi Moi, alla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, Generale di Brigata Gaetano Cutarelli, e della sindaca di Sinnai, Maria Barbara Pusceddu. All’evento hanno preso parte le Autorità civili, militari e religiose della provincia, una rappresentanza di militari del Corpo e numerosi cittadini.

L’iniziativa ha voluto rendere omaggio al sacrificio del finanziere sinnaese nato nel 1943 e caduto il 1° ottobre 1965, a soli 22 anni, durante un servizio di contrasto al contrabbando al confine italo-svizzero. Il giovane militare perse la vita nel torrente Albano, nel Comune di Garzeno, mentre inseguiva al buio un contrabbandiere al quale aveva già sequestrato un carico di merce illecita.

Nel corso della cerimonia è stata depositata una corona in suo onore presso la piazza a lui dedicata. Presenti anche i fratelli Marciano e Salvatore Moi, accolti con particolare affetto dalla comunità, oltre a una delegazione della locale Sezione A.N.F.I.

Nel suo intervento, il Generale Cutarelli ha ricordato come il sacrificio del finanziere Moi rappresenti ancora oggi un esempio di fedeltà, dedizione al dovere e spirito di servizio, valori che costituiscono un punto di riferimento per tutti gli appartenenti alla Guardia di finanza, soprattutto per i giovani finanzieri chiamati a raccoglierne l’eredità di servizio e dedizione al dovere.