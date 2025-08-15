Nel pomeriggio di ieri, a Tonara, una violenta grandinata ha colpito il centro abitato, trasformando le strade in un tappeto bianco e creando non pochi disagi e preoccupazione. Il temporale, infatti, ha scaricato in pochi minuti una elevata quantità d’acqua e ghiaccio.

Sempre ieri,14 agosto, anche il comune di Bono ha subito le conseguenze del maltempo. Un nuovo nubifragio, il secondo in due giorni, si è abbattuto sul paese, causando frane e smottamenti. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento cittadino è stata impegnata in decine di interventi per mettere in sicurezza le aree colpite. Fortunatamente, non sono state persone coinvolte.

Le immagini diffuse dai Vigili del fuoco testimoniano la forza degli eventi: strade invase da fango e detriti, auto bloccate e quartieri isolati. Una situazione che conferma quanto i fenomeni estremi stiano diventando sempre più frequenti, anche nei mesi estivi.

IL VIDEO DELLA GRANDINATA A TONARA