«Non fa onore al ministro dell'Interno negare l'evidenza. Trasferire in Sardegna una quota così rilevante - un quarto del totale, che presto, secondo i piani del Governo, sarà un terzo - dei detenuti al 41-bis comporta un enorme pericolo di infiltrazione, in una regione che già sta subendo, come ha dimostrato il rapporto della DIA riferito al 2025, le conseguenze del radicamento della criminalità organizzata. Negarlo significa smentire le stesse fonti dello Stato che hanno documentato la presenza stabile nell'Isola di nuclei familiari legati a detenuti delle organizzazioni mafiose, trasferitisi per stare vicino ai congiunti, e operazioni riconducibili alle mafie». Lo afferma, in una nota, il senatore del Pd Marco Meloni.

Secondo il senatore sardo, lo stesso ministro, infatti, oggi «lo definisce "un fenomeno noto da anni". Proprio per questo è grave che il Governo moltiplichi le condizioni perché quel fenomeno cresca. Lo aveva scritto il procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, che già nel luglio 2025 segnalava il rischio di infiltrazioni e di radicamento economico dei clan. Lo ripetono da mesi i vertici della magistratura sarda. Spero sia chiarito molto presto quanto accade nell’area cagliaritana in seguito ai recenti trasferimenti massicci».

«Dallo Stato la Sardegna si aspetta attenzione, protezione, rispetto – rimarca il senatore – Questo Governo invece sta tradendo la nostra regione, venendo meno ai propri doveri verso la sicurezza pubblica nel nostro territorio. È una responsabilità gravissima, di cui non ci dimenticheremo. E che chiama la politica e la società sarda a una risposta unitaria nettissima e determinata», conclude Marco Meloni.