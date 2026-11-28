"Dalla relazione della Dia non emerge alcun elemento che consenta di correlare la presenza di detenuti al 41 bis a un aumento della criminalità in Sardegna. L'impegno mio e di questo governo è sempre stato e continuerà a essere quello di riservare la massima attenzione ai territori, mantenendo ai più alti livelli l'attività di prevenzione e di contrasto a ogni forma di criminalità". Lo dice, in una nota, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in merito alle polemiche dei giorni scorsi sull'informativa in Parlamento e sul trasferimento dei detenuti al 41 bis nell'Isola.

"In Sardegna i reati sono diminuiti del 7% rispetto allo scorso anno, quando già si era registrato un calo del 2,5%. Un andamento positivo che trova conferma nei dati di Cagliari, con una riduzione dell'8,5%, di Sassari, del 6,5%, e di Nuoro, del 4,5%. L'incidenza dei reati di natura associativa è pressoché inesistente - aggiunge - Quanto alle preoccupazioni riportate in questi giorni da alcuni organi di stampa, con esplicito richiamo alla relazione della Dia, ritengo necessario ricondurle all'effettivo contenuto del documento. In nessun passaggio dedicato alla Sardegna si fa riferimento ai detenuti sottoposti al regime del 41 bis, le cui caratteristiche, a partire dalle stringenti limitazioni ai colloqui, riducono fortemente le esigenze del cosiddetto pendolarismo dei familiari".

"La relazione della Dia rileva la presenza sull'isola di alcune famiglie di detenuti mafiosi, un fenomeno noto da anni, senza associarlo ad alcun incremento della criminalità sul territorio - osserva - Il documento dà conto della costante attività di analisi e monitoraggio, anche in chiave preventiva, dei rischi di infiltrazione della criminalità organizzata. Le analisi riguardano anche esponenti della criminalità locale, i cui contatti con organizzazioni mafiose della penisola non sono dissimili dalle dinamiche criminali riscontrabili anche in altre aree del Paese".

Il ministro, poi, aggiunge un altro dato: "nell'ultimo anno abbiamo incrementato gli organici delle Forze di polizia in Sardegna di oltre 100 unità, e l'area a sud dell'Isola è tra quelle che in Italia hanno registrato il maggiore incremento percentuale della forza effettiva. Naturalmente, il nostro obiettivo è fare ancora di più. Con le prossime immissioni in servizio dei giovani che stanno completando i corsi di formazione, destineremo ulteriori risorse anche alla Sardegna".