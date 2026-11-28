Tragico incidente aereo in Perù, dove lo schianto di un elicottero Mi-17 dell'Aeronautica militare peruviana (Fap) ha provocato la morte di otto militari, lasciando un solo sopravvissuto.

Il velivolo, scomparso dai radar nella notte di giovedì 26 novembre mentre era impegnato in una missione di recupero di una pattuglia dell'esercito, è stato localizzato dalle squadre di soccorso nella giornata di venerdì 27 novembre nella zona di Sanabamba, all'interno della regione meridionale di Ayacucho, nell'area del Vraem (la valle dei fiumi Apurímac, Ene e Mantaro).

A bordo si trovavano complessivamente nove persone. Secondo quanto riportato anche dal quotidiano peruviano La República, tra le otto vittime figurano cinque membri dell'aeronautica e tre dell'esercito, inclusi i tre militari appena prelevati dalla pattuglia sul terreno. L'unico superstite è il pilota, il comandante Enzo Espinoza Roque, evacuato d'urgenza verso Lima per essere sottoposto a cure mediche specialistiche. Le autorità militari hanno avviato un'inchiesta per accertare le cause dello schianto.

Tra i caduti c'è anche il copilota del velivolo, il capitano Bruno Rivas Zegarra, ufficiale originario di Tambogrande, nella regione settentrionale di Piura. Appena tredici giorni prima della tragedia, lo scorso 14 novembre, Rivas aveva fatto parte dell'equipaggio di uno dei quattro elicotteri Mi-17 predisposti dalla Fuerza Aérea del Perú per accompagnare Papa Leone XIV e la sua delegazione durante il recente viaggio apostolico nel Paese sudamericano: in quell'occasione il convoglio aereo aveva trasferito il Pontefice da Chiclayo a Santa Cruz de Succhabamba, nella regione di Cajamarca, dove il Santo Padre aveva poi celebrato una messa davanti a oltre 20mila fedeli.