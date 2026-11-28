Un vero e proprio arsenale da guerra, corredato da ingenti quantitativi di stupefacenti e persino da maschere in lattice per travestimenti, è stato scoperto dalla Polizia all'interno di un'abitazione nella zona dei Ponti Rossi, a Napoli.

Al termine di un'operazione mirata, gli agenti hanno arrestato una donna di 68 anni e il nipote di 19 anni, entrambi accusati di detenzione illegale di armi da guerra e clandestine, relativo munizionamento, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del metodo mafioso.

A mettere a segno il colpo sono stati gli investigatori della Squadra Mobile, intervenuti con il supporto specialistico del Nucleo Artificieri dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel corso dell'accurata perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 18 pistole — tra cui una Smith & Wesson, diverse Glock e modelli Beretta —, quattro fucili, 19 caricatori, un mirino telescopico, 12 cartucce da arma lunga e 488 munizioni di vario calibro. A destare particolare allarme è stato il ritrovamento di una bomba a mano, occultata sotto il materasso di un letto a castello.

Accanto alle bocche da fuoco, l'appartamento fungeva anche da deposito logistico per il narcotraffico e per azioni criminali: gli operatori hanno infatti recuperato 42 confezioni contenenti oltre 25 chilogrammi di hashish e sette involucri con 765 grammi di cocaina. Sequestrati infine due giubbotti antiproiettile e tre maschere realistiche in gomma riproducenti volti umani completi di baffi, lentiggini, pizzetto e altri dettagli fisionomici, pronte all'uso per camuffarsi senza destare sospetti.