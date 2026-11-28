C’è un paradosso garbato nel titolo scelto da Roberto Lipari per la tappa cagliaritana al Teatro Doglio: L’ultimo spettacolo. Un commiato annunciato che suona subito come una scommessa sul presente, nel cuore di Cagliari, in una sala raccolta che amplifica il respiro della parola e la complicità immediata con il pubblico.

Lipari non arriva per pronunciare un addio solenne, ma per mettere in scena una ricognizione affilata e cordiale su ciò che ci attraversa ogni giorno, trasformando abitudini, manie, fraintendimenti e piccole nevrosi domestiche in materia viva di comicità.

L'organizzazione -sia della tappa cagliaritana che della precedente sassarese (presso il Teatro Verdi)- è stata curata dall'Associazione Culturale Olimpo.

La serata si apre col chiaramento della scelta espressiva: "Ho scelto di fare uno spettacolo comico perché la vita è come uno specchio: se tu la guardi sorridendo ti sorride anche lei".

Guardare la vita sorridendo significa non voltarsi dall’altra parte, ma accettare le contraddizioni del reale senza farsi schiacciare dalla gravità, trovando una crepa luminosa anche dove il quotidiano sembra ripetitivo o faticoso.

La forza dello spettacolo sta proprio nella capacità di scovare il comico nei vari aspetti della vita quotidiana: nelle conversazioni minime, nei ritardi, nella vita di coppia, nelle ansie moderne, nelle piccole cerimonie sociali che diamo per scontate e che, viste da una distanza appena obliqua, rivelano tutta la loro buffa solennità.

Lipari osserva il reale come un cronista ironico, capace di passare dal dettaglio microscopico al quadro collettivo senza mai perdere il ritmo del racconto né il contatto con chi siede in platea.

Questa capacità d’osservazione si lega strettamente alla poliedricità dell’artista: Roberto Lipari, infatti, non è soltanto un interprete di stand-up e cabaret: è un autore, un attore di teatro e cinema e un regista che ha saputo misurarsi con la macchina da presa e con il racconto audiovisivo, costruendo negli anni un percorso riconoscibile tra satira, osservazione sociale e narrazione.

Il lavoro dietro e davanti alla camera gli dà una postura attenta alla costruzione delle scene, ai tempi del montaggio verbale e alla misura delle pause: doti che, sul palcoscenico del Teatro Doglio, si traducono in un controllo preciso della dinamica comica e in una naturalezza che non ha bisogno di forzature.

"L’ultimo spettacolo" offre una comicità intelligente, mai cinica e mai respingente, costruita sull’ascolto e sul riconoscimento reciproco.

In un’epoca in cui il rumore spesso scambia la durezza per profondità, Lipari sceglie l’intelligenza del sorriso e una vicinanza umana che fa sentire lo spettatore parte dello stesso gioco. È uno spettacolo che intrattiene con ritmo e chiarezza, ma lascia addosso anche qualche domanda leggera e affilata su come stiamo affrontando le nostre giornate.

E poi, ammettiamolo, non sarà davvero l’ultimo! Al di là del titolo suggestivo, c’è un motivo molto concreto — oltre al dovere sacrosanto e ironico di dover mantenere la neonata figlia — che tiene Roberto Lipari ben saldo su questo cammino: dopo più di vent’anni a fare questo mestiere, sul palco prova ancora la stessa spinta originaria di quando, a sei anni, saliva su una sedia di plastica in casa per far ridere mamma e papà.

Quella sedia di plastica resta il suo vero metro di misura: il desiderio primordiale di strappare un sorriso a chi ti sta vicino e sentire che, per un momento, tutto funziona.

In fondo, la risata è una forma alta di resistenza filosofica: non cancella il peso del mondo, ma sposta il baricentro dello sguardo, ricordandoci che anche dentro l’ombra più ostinata la libertà comincia quando decidiamo di non concedere all’amarezza l’ultima parola.