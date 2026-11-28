Un viaggio fra i sapori della tradizione sarda prima del cooking show che, ieri pomeriggio, ha visto protagonista Benedetta Parodi presso l’auditorium del Museo etnografico sardo dell’ISRE, a Nuoro, nell'iniziativa "Pane e sapori mediterranei", all'interno del progetto "Pane fresco di Sardegna". La celebre cuoca e conduttrice televisiva ha condiviso sui social il suo pranzo in trattoria: "Ho mangiato benissimo!", commenta a corredo del video pubblicato sul suo profilo.

Polpette e prosciutto di pecora, pane guttiau, filindeu in brodo di capra, culurgiones, pecora stufata e, immancabilmente, la seada. Il tutto preparato dalle abili mani fra i fornelli del ristorante nuorese "Il Rifugio", eccellenza cittadina in materia di proposte tradizionali. Test passato a pieni voti, come conferma il giudizio entusiasta del noto volto tv protagonista, fra gli altri, della rubrica "Cotto e Mangiato".

Dopo il pranzo tipico la "sfida" al cooking show: attraverso una dimostrazione pratica, Benedetta Parodi ha realizzato alcune ricette a base di pane sardo, rivisitandole in chiave "internazionale", e preparando dunque dei piatti che incarnassero appieno il concetto di "rivisitazione", pur sempre nello spirito della valorizzazione del prodotto locale. L'evento prevede due giornate di incontri: quella di ieri, 27 novembre, e quella programmata per martedì 1 dicembre, in cui sarà ospite un'altra grande protagonista della cucina italiana, la chef stellata Chiara Pavan.