È stato presentato questa mattina alle rappresentanze sindacali, nella sede dell’Assessorato dell’Industria, il primo schema di lavoro per la riconversione industriale della Carbosulcis Spa, la società della Regione Sardegna che gestisce il sito minerario di Nuraxi Figus.

“I nostri obiettivi prioritari, come Regione Sardegna, sono quello di tutelare il personale in questo processo di riconversione e quello di individuare un soggetto per la redazione di un piano industriale che dia avvio alla riorganizzazione della società e del sito minerario”, ha spiegato l’assessore dell’Industria Emanuele Cani.

Nel corso dell’incontro, l’amministratore unico di Carbosulcis, Francesco Lippi, ha illustrato l’analisi preliminare per la valutazione del contesto delle opportunità, dei bisogni e delle criticità in vista del nuovo piano di trasformazione e risanamento della società. Tre gli asset strategici individuati: energia, ambiente e coworking industriale. “Una parte di questi interventi potrà essere valutata sotto la gestione diretta di Carbosulcis mentre sono già all’attenzione della società e dell’Assessorato dell’Industria alcune iniziative di assoluto interesse portate avanti da privati che possono rientrare all’interno della strategia finale per la scrittura del nuovo piano industriale”, ha sottolineato Lippi.

“Già nei prossimi giorni convocheremo degli incontri tra la Regione e i soggetti che intendono sviluppare un’attività industriale nell’ambito della miniera – ha annunciato l’assessore Cani - al fine di approfondire gli aspetti che ci interessano maggiormente, in particolare la modalità di coinvolgimento del personale dipendente in forza e la necessità di presentare dei business plan che forniscano elementi concreti e definiti relativamente ai progetti da mettere in campo”.